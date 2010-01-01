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Белик Алексей Юрьевич
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Белик Алексей Юрьевич

Стоматолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 9 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 2009 г. окончания
  • Первичная специализация: Кафедра хирургической стоматологии ВГМУ, 2010 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Стоматолог-хирург, Детская городская стоматологическая поликлиника, 2010 - 2012 гг.
  • Стоматолог-хирург, имплантолог, Стоматологическая клиника "Дентал Мастер", 2012 - 2014 гг.
  • Стоматолог-хирург, имплантолог, стоматологическая клиника "Смайл", 2013 - 2014 гг.
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Адреса и стоимость приёма
Альфест
ул. Вилкова, 9
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
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