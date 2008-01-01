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  3. Берник Елена Юрьевна
Берник Елена Юрьевна
6.3
1

Берник Елена Юрьевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 10 лет
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 2008 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • "Стоматология терапевтическая", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Никодент
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Пушкинская, 109
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
1 отзыв

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