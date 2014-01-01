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Бешкарева Наталья Александровна
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Бешкарева Наталья Александровна
Медицинская сестра (брат)
Стаж 20 лет / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
Спасское медицинское училище, 2000 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Сестринское дело", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2014 г.
Усовершенствование "Сестринское дело в стоматологии", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №9
Владивосток, ул. Адмирала Горшкова, 3
0 отзывов
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