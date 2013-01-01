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  3. Бирюкова Наталья Борисовна
Бирюкова Наталья Борисовна
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Бирюкова Наталья Борисовна

Кардиолог
Стаж 44 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ВМИ, Лечебный факультет, 1975 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Кардиология", 2013 г.
Участие в ассоциациях
  • Сертификат "Кардиология.Сертификационный цикл", 2013 г.
Опыт работы
  • Врач-кардиолог, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
Владивосток, ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
Асклепий
Владивосток, ул. Гамарника, 3Б
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
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