Битько Юлия Владимировна
Стаж 5 лет
Практикует такие виды массажа как: спортивный, лечебный, лимфодренажный, антицеллюлитный, массаж гуаша.
Является главным специалистом Медицинского центра "Формула Здоровья" по спортивному массажу. Ее постоянные пациенты - это профессиональные спортсмены: бодибилдеры, бойцы ММА, альпинисты, уважаемые тренеры и все любители спорта.
Является главным специалистом Медицинского центра "Формула Здоровья" по спортивному массажу. Ее постоянные пациенты - это профессиональные спортсмены: бодибилдеры, бойцы ММА, альпинисты, уважаемые тренеры и все любители спорта.
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Адреса и стоимость приёма
Владивосток, пр-т Острякова, 5
Первичный приём взрослых
Массажист
По запросу
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