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Бизикашвили Нина Ивановна
6.0
0
Бизикашвили Нина Ивановна
Терапевт
Стаж 38 лет / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1989 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Терапия" 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-терапевт, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
Владивосток, ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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