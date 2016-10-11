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  3. Блищенская Елена Рюриковна
Блищенская Елена Рюриковна
5.8
1

Блищенская Елена Рюриковна

Хирург
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ВМИ, Лечебный факультет, 1981 г. окончания
  • Ординатура ВМИ, Хирургия, 1982 - 1984 гг.
Курсы повышения квалификации
  • ФГБОУ ВО ТГМУ, ПК «Актуальные вопросы хирургии» 11.10.2016 г.
  • ФГБОУ ВО ТГМУ, Современные вопросы ревматологии", 10.12.2016 г.
Участие в ассоциациях
  • Активный член краевого общества хирургов
Опыт работы
  • Врач-хирург, Георг, Мечников +, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
Владивосток, ул. Алеутская, 57/3
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
Мечников+
Владивосток, ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
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