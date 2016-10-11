Блищенская Елена Рюриковна
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Выполнение различных пункций, биопсий, блокад, операций радиохирургическим методом на аппарате Сургитрон (удаление доброкачественных образований кожи и мягких тканей – липомы, атеромы, фибромы, папилломы и др.).
Проведение резекций ногтевой пластины при вросшем ногте, вскрытие гнойников мягких тканей, перевязки в послеоперационном периоде, оказание экстренной помощи при хирургических заболеваниях и травмах и т.д.
Пункционная биопсия опухолей различных локализаций, в том числе под контролем УЗИ, пункции суставов и образований мягких тканей с последующим гистологическим, цитологическим и бактериологическим исследованием (с определением чувствительности к антибиотикам) с целью проведения своевременного и адекватного лечения
Проведение резекций ногтевой пластины при вросшем ногте, вскрытие гнойников мягких тканей, перевязки в послеоперационном периоде, оказание экстренной помощи при хирургических заболеваниях и травмах и т.д.
Пункционная биопсия опухолей различных локализаций, в том числе под контролем УЗИ, пункции суставов и образований мягких тканей с последующим гистологическим, цитологическим и бактериологическим исследованием (с определением чувствительности к антибиотикам) с целью проведения своевременного и адекватного лечения
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Адреса и стоимость приёма
Владивосток, ул. Алеутская, 57/3
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
Владивосток, ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
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