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Бобров Денис Вадимович
7.2
4

Бобров Денис Вадимович

Хирург
Стаж не указан / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2010 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Хирургия", 2011 г.
  • Сертификат "Эндоскопия", 2013 г.
  • Сертификат "Хирургия", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
Владивосток, ул. Русская, 55
4 отзыва

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