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  3. Богданова Лидия Анатольевна
Богданова Лидия Анатольевна
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Богданова Лидия Анатольевна

Заместитель главного врача
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ВМИ, Лечебный факультет, 1980 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
Владивосток, ул. Алеутская, 57
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