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  3. Богдановская Ирина Николаевна
Богдановская Ирина Николаевна
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Богдановская Ирина Николаевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Акушерство и гинекология", 1997 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокский родильный дом №1
Владивосток, ул. Завойко, 8
Дальневосточный окружной медицинский центр
Владивосток, ул. Береговая, 3
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
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