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Болдырева Любовь Андреевна
7.5
9
Болдырева Любовь Андреевна
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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Адреса и стоимость приёма
Женская консультация Владивостокского родильного дома №4
Владивосток, пр-т Острякова, 6
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
9 отзывов
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