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Болтаев Юрий Юрьевич
6.0
0
Болтаев Юрий Юрьевич
Хирург
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Благовещенский государственный медицинский институт, Лечебный факультет, 1994 г.окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Диагностический центр
ул. Черемуховая, 11
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
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