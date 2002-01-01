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Бондарчук Ольга Борисовна
6.3
1
Бондарчук Ольга Борисовна
Хирург
,
Зав. отделением плановой хирургии
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1994 г. окончания
Клиническая ординатура (ККЦОМиД), 2002 - 2005 гг.
Курсы повышения квалификации
Детская хиpуpгия, Сертификационный цикл, 2010 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Детский хирург, Детская поликлиника № 9 г. Владивостока, 1995 - 2002 гг.
Заведующая отделением плановой хирургии, детский хирург, Краевая детская клиническая больница №1, 2005 г. - по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
Владивосток, пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Хирург
По запросу
1 отзыв
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