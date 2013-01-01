Бондаренко Елена Ивановна
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Врач педиатр, осуществляет прием в клинике детей от рождения до 18 лет с консультацией по любым вопросам детского здоровья: уход за новорожденным, сохранение грудного вскармливания, вакцинация детей, лечение и профилактика острых и хронических заболеваний, введение прикормов, проблема часто и длительно болеющих детей
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Адреса и стоимость приёма
ул. Садовая, 27
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
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