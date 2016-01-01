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Бондаренко Татьяна Юрьевна
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0
Бондаренко Татьяна Юрьевна
Педиатр
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 1988 года окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Педиатрия", 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-педиатр, Краевая детская клиническая больница №1
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Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
Владивосток, пр-т Острякова, 27
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
0 отзывов
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