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  3. Борисенко Марина Игоревна
Борисенко Марина Игоревна
6.0
0

Борисенко Марина Игоревна

Терапевт
Стаж не указан
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Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

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Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Варикоза нет
Владивосток, ул. Борисенко, 40 стр. 2
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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