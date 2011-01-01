Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Борисова Ольга Ильинична
6.3
1
Борисова Ольга Ильинична
Педиатр
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1985 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Педиатрия", 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №4
ул. Калинина, 51
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Раменская
Наталья Викторовна
Педиатр
6.0
0
Записаться
Воднева (Каргополова)
Ольга Алексеевна
Гастроэнтеролог
,
Педиатр
6.5
3
Записаться
Терешкина
Александра Юрьевна
Педиатр
7.2
4
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...