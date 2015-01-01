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Борщев Павел Владимирович
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Борщев Павел Владимирович
Терапевт
Стаж 11 лет
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебное дело, 2006 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат по специальности «Физиотерапия», 2015 г.
ПП «Физиотерапия и курортология», ТГМУ, 2015 г.
Сертификат по специальности «Терапия», 2017 г.
«Современные вопросы терапии», ТГМУ, 2017 г.
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Адреса и стоимость приёма
Международная Академия Здоровья
ул. Алеутская, 12Б
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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