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  3. Бруенок Елена Валерьевна
Бруенок Елена Валерьевна
6.0
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Бруенок Елена Валерьевна

Генетик, Лаборант
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Центр материнства и детства
Владивосток, ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём взрослых
Генетик
По запросу
Консультация взрослых
Лаборант
По запросу
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