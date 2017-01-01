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Брянская Марина Денисовна
6.3
1
Брянская Марина Денисовна
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
2018г. Тихоокеанский Государственный Медицинский Университет. Специалитет по программе "Стоматология общей практики"
2020г. Тихоокеанский Государственный Медицинский Университет. Ординатура по программе "Стоматология Терапевтическая"
Курсы повышения квалификации
2017г. Интенсив по Микроскопии. Виталий Руденко
2019г. Ирригация и обтурация корневых каналов. Доменико Рикуччи
2019г. Постэндо восстановление. Александр Григорьев
2019г.Функциональная окклюзия для терапевтов. Никита Головин
2019г. 16-й Конгресс по эстетической стоматологии. ESCD ANNUAL MEETING. Санкт Петербург.
2019г. Отбеливание зубов. Современные тренды. Акулович Андрей Викторович
2019г. Актуальные вопросы применения 3D технологии в современной стоматологической практике. Конференция
2020г. Золотые стандарты современной эндодонтии. Станислав Геранин
2020г. Plasmolifting в стоматологии. Сертификат специалиста S10038
2021г. Практический курс школы моделирования. Виктор Щербаков. Москва
Стоматология России 2020г. Правовой ликбез или территория осмысления. Малянов Дмитрий Николаевич
Стоматология России 2021г. Правовой ликбез или территория осмысления. Малянов Дмитрий Николаевич
2022 Практический семинар-тренинг . Оказание неотложной и экстренной помощи пациенту в амбулаторных условиях. Алексей Старков
Еще 10
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
4
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Адреса и стоимость приёма
Дубровский
ул. Сахалинская, 11
1 отзыв
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