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Бубнов Анатолий Анатольевич
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Бубнов Анатолий Анатольевич

Нарколог, Психиатр
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Адреса и стоимость приёма
Институт клинической медицины и инновационных технологий
Доступна онлайн запись
ул. Кирова, 95
Первичный приём взрослых
Психиатр
По запросу
Нарколог
По запросу
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