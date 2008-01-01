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Букина Елена Павловна
6.0
0
Букина Елена Павловна
УЗИ-специалист
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, "Лечебное дело", 1988 г. окончания
Интернатура по специальности "Акушер-гинеколог", ВГМИ, 1989 г.
Профессиональная переподготовка по специальности "Ультразвуковая диагностика", ВГМУ, 2008 г.
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации по специальности "Ультразвуковая диагностика", 2014 г.
Сертификат по специальности "Ультразвуковая диагностика", 2008 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Диагностический центр
ул. Черемуховая, 11
Здоровье
Владивосток, пр-т Красного Знамени, 38
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
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