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Булавко Наталья Дмитриевна
6.3
1
Булавко Наталья Дмитриевна
Педиатр
Стаж 38 лет
Принимает детей
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Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
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Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Детка Групп
Владивосток, пер. Камский, 5
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
1 отзыв
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