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Бурая Ольга Николаевна
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Бурая Ольга Николаевна
Нефролог
Стаж 41 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Лечит детей с заболеваниями мочевыделительной системы (пиелонефрит, гломерулонефрит, дисметаболическая нефропатия и др.)
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрия
Клиническая ординатура при Ленинградском государственном Ордене Ленина Институте усовершенствования врачей имени С.М. Кирова, 1981-1983 гг.
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации "Актуальные вопросы нефрологии", ТГМУ, 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач нефролог, ООО "Эдис", с 1985 г. по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Центр материнства и детства
Владивосток, ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём детей
Нефролог
По запросу
Эдис
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Семеновская, 3А
Первичный приём детей
Нефролог
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