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Бусаров Сергей Викторович
6.0
0
Бусаров Сергей Викторович
Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Принимает детей
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Образование
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Курсы повышения квалификации
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Участие в ассоциациях
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Адреса и стоимость приёма
Фальк
Владивосток, ул. Запорожская, 77
Первичный приём детей
Травматолог-ортопед
По запросу
Здоровье
Владивосток, пр-т Красного Знамени, 38
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
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