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Бушина Наталья Геннадьевна
6.0
0
Бушина Наталья Геннадьевна
Зубной врач
Стаж 19 лет
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Информация о враче
Образование
ВБМК 2001 год, зубной врач
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Аванстом
Владивосток, ул. Адмирала Горшкова, 40
Первичный приём взрослых
Зубной врач
По запросу
0 отзывов
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