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Бушуева Ольга Алексеевна
6.3
1
Бушуева Ольга Алексеевна
Лор (оториноларинголог)
,
Зав. отделением
,
Сурдолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1979 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Центр реабилитации слуха
ул. Спортивная, 11
Первичный приём взрослых
Сурдолог
По запросу
Лор (оториноларинголог)
По запросу
1 отзыв
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