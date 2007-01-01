Бычкова Марина Александровна
Стаж 11 лет
Принимает детей
По образованию я врач педиатр и невролог. В дальнейшем я выбрала путь мануального терапевта и остеопата. Профессиональную деятельность начала в 2007 года с детского массажа. С 2009 года и по настоящее время работаю мануальным терапевтом, остеопатом с детьми грудного возраста и до 18 лет (0+) , женщинами, беременными женщинами в том числе. Работаю мягко, чутко, биодинамически, с индивидуальным подходом к каждому пациенту, даже к самому маленькому
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Адреса и стоимость приёма
Владивосток, ул. Амурская, 84
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Остеопат
По запросу
Первичный приём детей
Мануальный терапевт
По запросу
Остеопат
По запросу
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Некрасовская, 90
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Остеопат
По запросу
Первичный приём детей
Мануальный терапевт
По запросу
Остеопат
По запросу
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