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  3. Бычкова Марина Александровна
Бычкова Марина Александровна
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Бычкова Марина Александровна

Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж 11 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, врач педиатр 2007 г.
  • Клиническая ординатура по неврологии 2007-2009 гг.
  • Первичная переподготовка. Мануальная терапия 2009 г.
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Курсы повышения квалификации
  • Медицинский массаж в 2007 г.
  • Микрокинезиотерапия в 2012 г.
  • ПП «Мануальная терапия» в 2015 г и 2020 гг.
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Участие в ассоциациях
  • Микрокинезиотерапевтов, мануальных терапевтов
Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Институт вертеброневрологии и мануальной медицины
Владивосток, ул. Амурская, 84
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Остеопат
По запросу
Первичный приём детей
Мануальный терапевт
По запросу
Остеопат
По запросу
Альтер Натива
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Некрасовская, 90
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Остеопат
По запросу
Первичный приём детей
Мануальный терапевт
По запросу
Остеопат
По запросу
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