Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Быкова Мария Валерьевна
6.3
1
Быкова Мария Валерьевна
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 1998 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Врачебно-физкультурный диспансер
Владивосток, ул. Черемуховая, 11
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Прилепко
Татьяна Алексеевна
Терапевт
6.0
0
Записаться
Грязнова
Анна Григорьевна
Терапевт
6.0
0
Записаться
Бубенец
Екатерина Леонидовна
Ревматолог
,
Терапевт
6.7
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...