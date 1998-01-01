  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Царева Алла Леонидовна
Царева Алла Леонидовна
6.6
2

Царева Алла Леонидовна

Стоматолог-терапевт
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Читать полностью
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • Казанский государственный медицинский институт им. Курчатова, 1974 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • ПП «Актуальные вопросы оказания экстренной медицинской помощи в стоматологии», 2006 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Стоматологическая поликлиника, г. Ульяновск, 1974 - 1975 гг.
  • Городская стоматологическая поликлиника, г. Владивосток, 1975 - 1976 гг.
  • Медицинское объединение ДВО РАН (ДВНЦ), 1976 - 1998 гг.
Еще 1
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Сона Плюс II
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Фирсова, 3
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Сона Плюс
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Пионерская, 1
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
2 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи