Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Царева Лана Леонидовна
6.0
0
Царева Лана Леонидовна
Психиатр-нарколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Кабинет профилактики наркологических расстройств
ул. 40 лет ВЛКСМ, 19
Консультация взрослых
Психиатр-нарколог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Андреева
Марина Викторовна
Психиатр-нарколог
6.0
0
Записаться
Колесник
Евгений Владимирович
Психиатр-нарколог
,
Зав. отделением
6.3
1
Записаться
Черняк
Николай Иванович
Психиатр-нарколог
,
Зав. отделением
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...