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  3. Чабуева Ольга Владимировна
Чабуева Ольга Владимировна
6.0
0

Чабуева Ольга Владимировна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Старшая медсестра
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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая инфекционная больница
Владивосток, ул. Крыгина, 19
0 отзывов

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