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  3. Чабян Олег Рафикович
Чабян Олег Рафикович
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Чабян Олег Рафикович

УЗИ-специалист
Стаж 24 года
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Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Океан
Владивосток, ул. Садгородская, 21
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
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