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Чалый Вячеслав Павлович
6.0
0
Чалый Вячеслав Павлович
Хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1977 г. окончания
Интернатура по специальности "Хирургия", ВГМИ
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Хирургия", ВГМУ
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №8
Владивосток, ул. Вострецова, 4
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
0 отзывов
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