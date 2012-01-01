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  3. Чарыкова Мария Владимировна
Чарыкова Мария Владимировна
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Чарыкова Мария Владимировна

Педиатр
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ТГМУ, Педиатрический факультет, 2012 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-педиатр Приемного отделения, Краевая детская клиническая больница №1
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Адреса и стоимость приёма
Центр материнства и детства
Владивосток, ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
Краевая детская клиническая больница №1
Владивосток, пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Педиатр
По запросу
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