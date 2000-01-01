Чайка Анна Сергеевна
Стаж 2 года
Принимает детей
Ведение беременности. Диагностика и лечение гинекологических заболеваний, проведение кольпоскопии, радиоволновое лечение шейки матки, удаление кондилом. Подбор методов контрацепции. Диагностика и лечение бесплодия. Лечение инфекций, передающихся половым путём. Консультирование и лечение в период менопаузы
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Бестужева, 40
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
2000 р
Первичный приём детей
Акушер-гинеколог
2000 р
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