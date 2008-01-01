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Чеботарь Ольга Алексеевна
6.0
0
Чеботарь Ольга Алексеевна
Терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Терапия", 2008 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
Владивосток, ул. Береговая, 3
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
0 отзывов
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