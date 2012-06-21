Ченцова Марина Игоревна
Стаж 7 лет
Стоматолог-терапевт, пародонтолог. Лечение кариеса .
Проводит реставрационные (работы композитными материалами, лечение)
Проводит реставрационные (работы композитными материалами, лечение)
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Адреса и стоимость приёма
Владивосток, ул. Станюковича, 3
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Владивосток, ул. Гамарника, 21
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
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