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  3. Ченцова Марина Игоревна
Ченцова Марина Игоревна
6.9
3

Ченцова Марина Игоревна

Стоматолог-терапевт
Стаж 7 лет
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 2012 г.
  • Интернатура, ВГМУ, 2013 г.
Курсы повышения квалификации
  • Прямая реставрация зубов. Повышение качества эстетических реставраций с применением современных технологий и материалов, 2011 г.
  • Новая эра в эндодонтии. Система одного инструмента Resiproc. Комплексный подход к иррепации, 2012 г.
  • СERTIFICIVE. ”Master-class of Endodontic Synergy"/VDW 21.06.2012
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Участие в ассоциациях
  • Первая Дальневосточная конференция. Междисциплинарные аспекты современной стоматологии и неврологии
Опыт работы
  • Врач стоматолог-терапевт, "Клиника Доктора Елистратова", с 2016 г. - по сей день
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Адреса и стоимость приёма
Elistratov Medical Group
Владивосток, ул. Станюковича, 3
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Вериншен
Владивосток, ул. Гамарника, 21
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
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