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Черненко Анна Романовна
6.3
1
Черненко Анна Романовна
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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Адреса и стоимость приёма
Реконструктивная стоматология Centera
пр-т Острякова, 8
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
1 отзыв
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