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  3. Чернобровина Людмила Владимировна
Чернобровина Людмила Владимировна
6.6
2

Чернобровина Людмила Владимировна

Эндокринолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1986 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Эндокринология", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №4
Владивосток, ул. Воропаева, 5
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
По запросу
2 отзыва

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