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  3. Черноярова Татьяна Викторовна
Черноярова Татьяна Викторовна
6.3
1

Черноярова Татьяна Викторовна

Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1973 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Терапия"
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Терапия",
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №8
Владивосток, ул. Вострецова, 4
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
1 отзыв

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