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Черных Наталья Юрьевна
6.5
2

Черных Наталья Юрьевна

Педиатр
Стаж 23 года / Врач первой категории
Принимает детей
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Адреса и стоимость приёма
Алёнка
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Ильичева, 4
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
2 отзыва

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