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  3. Черных Ольга Алексеевна
Черных Ольга Алексеевна
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Черных Ольга Алексеевна

Кардиолог, Зав. отделением
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1977 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
Владивосток, ул. Садовая, 22 кор. 2
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