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Черных Ольга Алексеевна
6.0
0
Черных Ольга Алексеевна
Кардиолог
,
Зав. отделением
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1977 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
Владивосток, ул. Садовая, 22 кор. 2
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