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Чернышёва Татьяна Николаевна
6.0
0
Чернышёва Татьяна Николаевна
Мануальный терапевт
,
Остеопат
,
Главный врач
Стаж не указан
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Адреса и стоимость приёма
Манус
Владивосток, ул. Морская 1-я, 4
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Остеопат
По запросу
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