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Чернышова Раиса Михайловна
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Чернышова Раиса Михайловна
Врач клинической лабораторной диагностики
,
Зав. лабораторией
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Медико-профилактический факультет, 1979 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Клиническая лабораторная диагностика", 2012 г.
Сертификат "Клиническая лабораторная диагностика", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Центр материнства и детства
Владивосток, ул. Уборевича, 30/37
0 отзывов
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