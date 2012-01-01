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Чернышова Раиса Михайловна
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Чернышова Раиса Михайловна

Врач клинической лабораторной диагностики, Зав. лабораторией
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Медико-профилактический факультет, 1979 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Клиническая лабораторная диагностика", 2012 г.
  • Сертификат "Клиническая лабораторная диагностика", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Центр материнства и детства
Владивосток, ул. Уборевича, 30/37
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