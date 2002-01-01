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  3. Черторинская Наталья Евгеньевна
Черторинская Наталья Евгеньевна
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Черторинская Наталья Евгеньевна

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебное дело, 2002 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Диетология", ВГМУ, 2011 г.
  • Квалификация "Косметик", Международная академия парикмахерского искусства "Валентина", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Гелениум
пр-т Океанский, 101а
Консультация взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
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