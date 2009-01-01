  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Чикаловец Владимир Николаевич
Чикаловец Владимир Николаевич
6.0
0

Чикаловец Владимир Николаевич

Рентгенолог
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2009 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
Владивосток, ул. Борисенко, 29
Госпиталь для ветеранов войн
Владивосток, ул. Новожилова, 19
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи