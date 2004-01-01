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  3. Чистякова Оксана Анатольевна
Чистякова Оксана Анатольевна
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Чистякова Оксана Анатольевна

Терапевт
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2004 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Терапия", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №2
пер. Почтовый, 9
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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