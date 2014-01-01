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  3. Чопенко Тарас Петрович
Чопенко Тарас Петрович
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Чопенко Тарас Петрович

Стоматолог, Стоматолог-ортопед
Стаж 27 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • Владивостокское базовое медицинское училище, 1993 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат по специальности "Стоматология ортопедическая", КГБОУ ДПО ИПКСЗ, г.Хабаровск, 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Блеск
Владивосток, пр-т Народный, 19
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
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