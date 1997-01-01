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Чукаева Елена Николаевна
7.2
4
Чукаева Елена Николаевна
Педиатр
,
Заместитель главного врача
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 1997 г. окончания
Интернатура, ВГМУ, Кафедра детских болезней, 1997 - 1998 гг.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-педиатр, МУЗ Детская поликлиника №6, 1998 - 2011 гг.
Врач-педиатр, МУЗ Детская поликлиника №9, 2011 - 2012 гг.
Врач-педиатр, Детская клиника Алёнка, с 2012 г. - по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Алёнка
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Станюковича, 16
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
4 отзыва
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